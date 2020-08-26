Опубликованный в Сети факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его, фальшивый

Опубликованный в Сети факс, в котором нападающий Лионель Месси просит «Барселону» отпустить его, фальшивый, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в каталонском клубе.

По данным источника, опубликованный факс адресован совету директоров и президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, что не соответствует настоящему документу, который Месси направил в «Барселону».

Месси — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач.