Опубликованный в Сети факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его, фальшивый
Опубликованный в Сети факс, в котором нападающий Лионель Месси просит «Барселону» отпустить его, фальшивый, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в каталонском клубе.
По данным источника, опубликованный факс адресован совету директоров и президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, что не соответствует настоящему документу, который Месси направил в «Барселону».
Месси — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач.
Опубликован факс, в котором Лионель Месси просит «Барселону» отпустить его
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