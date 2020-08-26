Источник: Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу уйдёт в отставку

Нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне» в случае отставки президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

По данным источника, отставка Бартомеу в течение сегодняшнего дня может повлиять на решение аргентинца.

Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.

Месси — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.