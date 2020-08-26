Сергей Подпалый: Луценко пропустит одну-две игры Российской Премьер-Лиги

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о состоянии нападающего Евгения Луценко.
«Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет ясно только (в среду-четверг), когда он пройдёт обследование и доктора всё посмотрят.
Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную, первый в карьере. К сожалению, всё так получилось. Думаю, Женя сильно расстроен из-за этой ситуации. Впереди – перерыв (на матчи сборных), у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, полагаю, он пропустит», — заявил Подпалый на пресс-конференции.
25 августа тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Химками» (1:1). Луценко провёл на поле 46 минут и был заменён из-за полученного повреждения.
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