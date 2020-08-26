«Сампдория» — Месси: наша футболка с номером 10 свободна

Итальянская «Сампдория» в шутку предложила нападающему «Барселоны» Лионелю Месси присоединиться к команде.

«Когда мы в последний раз проверяли, наша футболка с номером 10 была свободна», — написала пресс-служба «Сампдории» в "Твиттере".

Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.

Сообщалось, что главным претендентом на аргентинского форварда является «Манчестер Сити».