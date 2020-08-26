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УЕФА обязал сборные включить в медицинский штаб специалиста по коронавирусу

УЕФА обязал сборные включить в медицинский штаб специалиста по коронавирусу
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В преддверии матчей Лиги наций УЕФА ввёл новые меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, УЕФА обязал национальные сборные включать в медицинский штаб отдельного специалиста по эпидемиологии коронавируса. Сообщается, что помимо этого всем командам было рекомендовано протестировать футболистов и персонал на коронавирус три раза за время сборов: за две недели, 10 дней и один день до игры.

Соперниками сборной России в Лиге наций стали национальные команды Сербии и Венгрии. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра с Венгрией состоится 6-го в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
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