Черчесов: надеюсь, Луценко войдёт в число кандидатов в сборную в октябре и ноябре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, который не поможет национальной команде в сентябрьских матчах Лиги наций.

«Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления. Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов. Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре. Но здесь всё будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего – Баринову, у которого через несколько дней операция на крестообразной связке», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.