«Рубин» — «Уфа»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 5-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов.

Сегодня, 26 августа, состоится матч «Рубин» – «Уфа». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе « Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.