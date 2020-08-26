«Рубин» — «Уфа»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 5-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов.
Сегодня, 26 августа, состоится матч «Рубин» – «Уфа». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе « Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 26 августа 2020
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