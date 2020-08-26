«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с отцом Месси

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, представители английского клуба провели предварительные переговоры с отцом Месси Хорхе.

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен отпускать его, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.



Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.