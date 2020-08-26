Агент Сафонов: а Гильерме точно вратарь сборной России?

Агент Алексей Сафонов иронично прокомментировал игру вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме, который допустил ошибку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3, идёт 2-й тайм).

«А Гильерме точно вратарь сборной России?» — написал Сафонов в своём «твиттере».

Матч «Локомотив» — «Ахмат» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает матч арбитр Игорь Панин (Дмитров), ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Николай Ерёмин (Москва). «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив», в четырёх турах набрав семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Ахмат» (7) — на 6-м месте.