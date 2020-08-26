«Мы с тобой!» Гильерме поддержал травмированного Баринова
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поддержал одноклубника Дмитрия Баринова, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Я сам проходил через это три раза, и понимаю, что это такое. Сосредоточенность и терпение во время выздоровления будут очень важны, чтобы ты вернулся намного лучше и сильнее. И мы не сомневаемся, что ты вернёшься сильнее. Мы с тобой!» — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Маринато Гильерме в "Инстаграме".
Сегодня, 26 августа, «Локомотиву» предстоит встреча с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Крыховяк — Баринову: зная твой характер, ты вернёшься сильнее
- 26 августа 2020
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