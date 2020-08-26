«Какая-то депрессия». Николич высказался о настроениях в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после проигрыша в матче с «Ахматом» (2:3) признался, что атмосфера в команде изменилась из-за прерванной беспроигрышной серии.
«Моменты „Ахмата“ — это наши подарки. Мы три дня назад проиграли в первый раз за 12 матчей в РПЛ. После этого всё изменилось. Какая-то депрессия. Нам нужно показывать характер, бороться. А мы что делали в первом тайме?! Нельзя дома проводить такие матчи, как сегодня», — передаёт слова Николича корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» со счётом 2:3 проиграл грозненскому «Ахмату». Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Ильин, ему ассистировал Максим Ненахов. В концовке тайма преимущество грозненского клуба увеличил Артём Тимофеев с передачи Ильина.
В начале второго тайма «железнодорожники» сократили разрыв в счёте — Антон Миранчук отправил мяч в ворота соперников с пенальти. На 58-й минуте третий гол забил Бернард Бериша с паса Георгия Мелкадзе. На 77-й минуте забил Гжегож Крыховяк.
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