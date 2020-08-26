Тедеско: Максименко выручил «Спартак» сегодня, большое спасибо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды в матче 5-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0).

«У нас есть прогресс во взаимодействии игроков в центре поля, это позволяет нам гибко атаковать. Владение мячом не имеет никакого смысла, если не забиваете голы. Сегодня у нас было огромное количество моментов, которые должны были реализовать. Особенно в первом тайме это было заметно. В противном случае есть шанс получить контратаку. В конце матча было тяжело, мы не успевали накрыть потери. Максименко выручил «Спартак» сегодня, большое спасибо.



При стандартах мы специально подавали на дальнюю штангу. «Ротор» обороняется по зонам, а мы их заставили пятиться назад. В этом случае они с трудом добирались до мяча и не могли его нормально вынести головой. Это давало нам возможность атаковать вторым темпом сразу после углового.



В целом доволен игрой в обороне, особенно в первом тайме, когда мы высоко прессинговали. Это позволяло бороться вверху, на подборе и продолжать атаковать. Во второй тайме надо было забивать, и мы это сделали

Гус Тил снова не сыграл? У нас только 10 полевых игроков может быть в старте. Это нормальная ситуация. У нас очень много игроков в центре поля, поэтому конкуренция большая. Я пока доволен Умяровым, Бакаевым и Кралом, но ничто не вечно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.