Андрей Талалаев: «Ахмату» повезло, что «Локомотив» потерял двух системообразующих игроков

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

«У нас один из самых сложных календарей. Будем биться с каждой командой.



По удалению есть претензии к Швецу, к арбитру вопросов нет. Был удар — его зафиксировал арбитр. Я за то, что футболисты могут потребовать сатисфакции после матча где угодно, но во время матча — нет. Мы остаёмся в меньшинстве. Все карточки были спортивными.



Первый тайм — хороший, второй — не очень. Мы сделали много открытых мячей, позволили сопернику доставлять мяч в штрафную и ослабили прессинг.



Помог ли опыт предыдущего матча, когда я руководил «Крыльями»? Забудем историю с «Крыльями». Футбол живёт будущим.



Нам повезло. «Локомотив» был после тяжёлого матча со «Спартаком» и потерял двоих системообразующих игроков. Мы рассчитывали, что благодаря прессингу сможем создать несколько моментов. Главное — их реализовать. Из четырёх моментов реализовали два. Если бы реализовали три, было бы легче»,– передаёт слова Андрея Талалаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.