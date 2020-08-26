Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» и «Сочи» вплотную подобрались к «Зениту»

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 5-го тура.

Лидер турнира петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, на выезде уступив московскому «Динамо» со счётом 0:1. «Зенит», набрав 12 очков, всего на очко опережает «Спартак», который обыграл «Ротор» (1:0), и «Сочи», добившийся победы в матче с «Тамбовом» (1:0).

Четвёртое место делят «Динамо» (10) и «Ахмат» (10), который на выезде победил московский «Локомотив» (3:2). Шестое место занимает «Ростов» (9), дома обыгравший «Урал» (1:0).

Седьмое место делят «Локомотив» (7), «Рубин» (7), на своём поле разгромивший «Уфу» (3:0), а также ЦСКА (7) и «Краснодар» (7), которые в очном матче сыграли вничью со счётом 1:1.

11-е место делят тульский «Арсенал» (5), дома сыгравший вничью с «Химками» (1:1), и «Рубин». На 13-м месте «Уфа» (4), на 14-м — «Тамбов» (3). В зоне вылета находятся «Химки» (2) и «Ротор» (1).