Семак объяснил замену Дзюбы в матче с «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему принял решение заменить нападающего команды Артёма Дзюбу на 70-й минуте матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).

«Поменяли Дзюбу, потому что нужно было разнообразить игру. Навесы не приносили пользы сегодня. В центре у «Динамо» три высокорослых защитника, действовали очень компактно. Нужно было играть иначе, добавлять в движении. В конце удалось создать неплохие моменты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые за последние 11 месяцев. Предыдущее поражение клуб из Санкт-Петербурга потерпел в РПЛ 28 сентября 2019 года в гостевом матче 11-го тура с московским «Локомотивом» (0:1).