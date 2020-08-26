Сергей Семак: сложно создавать моменты, когда у «Динамо» 10 человек в штрафной

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).

«Всегда обидно проигрывать. Пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли соперники. Пытались отыграться, но не получилось. Владели преимуществом. Сложно создавать моменты, когда 10 человек в штрафной у «Динамо». Многие команды в РПЛ играют именно так с нами. Иногда получается вскрывать оборону, иногда — нет. Сегодня не получилось.



Мы предполагали, что „Динамо“ может выйти в 3 защитника. Думали, что они активнее будут играть впереди. Но сегодня они всё же решили сыграть в 5 защитников», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.