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Сергей Семак: сложно создавать моменты, когда у «Динамо» 10 человек в штрафной

Сергей Семак: сложно создавать моменты, когда у «Динамо» 10 человек в штрафной
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).

«Всегда обидно проигрывать. Пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли соперники. Пытались отыграться, но не получилось. Владели преимуществом. Сложно создавать моменты, когда 10 человек в штрафной у «Динамо». Многие команды в РПЛ играют именно так с нами. Иногда получается вскрывать оборону, иногда — нет. Сегодня не получилось.

Мы предполагали, что „Динамо“ может выйти в 3 защитника. Думали, что они активнее будут играть впереди. Но сегодня они всё же решили сыграть в 5 защитников», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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