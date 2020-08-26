Семак: травма у Дриусси серьёзная

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего команды Себастьяна Дриусси, полученную на 15-й минуте матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).
«Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в рисунок игры. Нам пришлось тяжело без Себастьяна. Травма у Дриусси серьёзная. Он не может самостоятельно передвигаться. Диагноз узнаем в ближайшее время. Но это очень серьёзная потеря для нас», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые за последние 11 месяцев. Предыдущее поражение клуб из Санкт-Петербурга потерпел в РПЛ 28 сентября 2019 года в гостевом матче 11-го тура с московским «Локомотивом» (0:1). В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 16:00 мск.
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