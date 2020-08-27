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Крыховяк забивал в полёте, Швец конфликтовал с соперниками. Фото с матча «Локо» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Ахмат»
Крыховяк забивал в полёте, Швец конфликтовал с соперниками. Фото с матча «Локо» — «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

26 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Ильин, ему ассистировал Максим Ненахов. В концовке тайма преимущество грозненского клуба увеличил Артём Тимофеев с передачи Ильина. В начале второго тайма «железнодорожники» сократили разрыв в счёте — Антон Миранчук отправил мяч в ворота соперников с пенальти. На 58-й минуте третий гол забил Бернард Бериша с паса Георгия Мелкадзе. Через несколько минут «Ахмат» остался вдесятером из-за удаления Марата Быстрова. На 77-й минуте забил Гжегож Крыховяк.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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