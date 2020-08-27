Арбитр Федотов: в матче «Локомотив» – «Ахмат» не надо было удалять Швеца
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (2:3).
«Арбитр имел основания назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Ахмата». Шелия попадал рукой по голеностопу Лисаковичу. Здесь о симуляции говорить не могу.
Вторая жёлтая карточка Быстрову показана за неспортивное поведение, всё по делу. А вот Швеца не надо было удалять. Первую жёлтую за неспортивное поведение арбитр показал верно. За что он показал красную? Я не знаю. Никакого удара по лицу там не было. Сразу подбежали Куликов и Мурило, стали толкать Швеца. Стоило показать им жёлтые карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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