Арбитр Федотов: в матче «Локомотив» – «Ахмат» не надо было удалять Швеца

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (2:3).

«Арбитр имел основания назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Ахмата». Шелия попадал рукой по голеностопу Лисаковичу. Здесь о симуляции говорить не могу.



Вторая жёлтая карточка Быстрову показана за неспортивное поведение, всё по делу. А вот Швеца не надо было удалять. Первую жёлтую за неспортивное поведение арбитр показал верно. За что он показал красную? Я не знаю. Никакого удара по лицу там не было. Сразу подбежали Куликов и Мурило, стали толкать Швеца. Стоило показать им жёлтые карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.