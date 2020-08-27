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Ривалдо отреагировал на возможный переход Месси в «Манчестер Сити»

Ривалдо отреагировал на возможный переход Месси в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал слухи о возможном переходе форварда сине-гранатовых Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

«Ему 33 года, но его качества и талант неоспоримы, и я думаю, что у него ещё есть несколько лет на вершине. Он мог бы быстро засиять в Англии. Гвардиола хорошо знает способности Месси и найдёт решение, чтобы быстро включить его в команду и получить от него лучшее. Я даже представляю, как Гвардиола строит остальную команду вокруг Месси. Его талант может иметь значение в любом месте и в любое время, и я уверен, что он может добиться победных матчей в АПЛ. Прискорбно видеть, что Лионель Месси, величайший игрок «Барселоны», пытается использовать пункт о расторжении контракта, чтобы покинуть клуб, но мы должны услышать обе стороны истории и попытаться понять, что происходит на самом деле», — приводит слова Ривалдо Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть «Барселону», о чём уже уведомил клуб. «Манчестер Сити» готов предложить аргентинцу долгосрочный контракт на три года.

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