Скопинцев: еле задел игрока «Зенита», фола на красную карточку не было

Левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал удаление в матче с «Зенитом» (1:0).
«Что касается моего удаления, в игре ты полностью заряжен, хочешь всего себя отдать на поле. Вообще-то я не грубый игрок. Не знаю, как так получилось. Хотел сыграть в мяч – попал в низ ноги, еле задел игрока «Зенита». Не знаю, как смотрелся этот эпизод по телевизионной картинке. Ригони вскочил и сразу сказал: «No problem, my friend!» Сразу побежал. Я подумал, неужели в такой игре за такой фол будут удалять? Надеюсь, обратят внимание, что я не грубый игрок, сразу извинился. Фола на красную карточку, считаю, не было», — цитирует Скопинцева пресс-служба московского клуба.
26 августа в пятом туре Российской Премьер-Лиги футболисты «Динамо» переиграли «Зенит» (1:0). Скопинцев вышел на поле в основном составе и получил красную карточку на 75-й минуте.
- 27 августа 2020
-
11:38
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
10:52
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:37
-
07:56
-
07:36
-
06:27
-
06:12
-
04:56
-
03:33
-
02:34«Химки» интересуются Рассказовым Эксклюзив
-
02:10
-
01:24
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:39
-
00:33
-
00:24