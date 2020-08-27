Скопинцев: еле задел игрока «Зенита», фола на красную карточку не было

Левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал удаление в матче с «Зенитом» (1:0).



«Что касается моего удаления, в игре ты полностью заряжен, хочешь всего себя отдать на поле. Вообще-то я не грубый игрок. Не знаю, как так получилось. Хотел сыграть в мяч – попал в низ ноги, еле задел игрока «Зенита». Не знаю, как смотрелся этот эпизод по телевизионной картинке. Ригони вскочил и сразу сказал: «No problem, my friend!» Сразу побежал. Я подумал, неужели в такой игре за такой фол будут удалять? Надеюсь, обратят внимание, что я не грубый игрок, сразу извинился. Фола на красную карточку, считаю, не было», — цитирует Скопинцева пресс-служба московского клуба.



26 августа в пятом туре Российской Премьер-Лиги футболисты «Динамо» переиграли «Зенит» (1:0). Скопинцев вышел на поле в основном составе и получил красную карточку на 75-й минуте.

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