Николай Чалов: Фединым агентом всегда была моя жена Наталья

Отец нападающего ЦСКА Фёдора Чалова прокомментировал ситуацию с поиском агентства для молодого футболиста.



«У нас было много псевдоагентов — людей, которые представлялись ими и предлагали свои услуги. Я думаю, что агент юного футболиста должен быть ещё одним родителем.



Фединым агентом всегда была моя жена Наталья. До возраста взросления его настоящим агентом была она. Единственной, с кем общалось руководство ЦСКА, была она. Если её не устраивало лечение врачей ЦСКА, она приходила к руководству и добивалась изменений. Чаще всего она сама находила врачей. До взросления футболиста, на самом деле, очень много вопросов, которые должен решать близкий человек. Ребёнок не может сам решить, оперировать ему мениск или лечить терапевтическими методами. Если агент может себе позволить сказать, не разбираясь, «оперируем», то мама никогда.



Наталья была лучше, чем агент. Агенты её боялись. А она спокойно вела переговоры с руководством, конкретно говорила о своём сыне: «Вот мой сын играет по юниорам, его подводят к основе. Я понимаю, что вы заинтересованы в нём, но покажите мне эту заинтересованность». Она никогда не подписывала договор с ЦСКА на длительный срок. Только на сезон-два. «Мы вас любим, нам всё нравится, но давайте пока так». На её месте любой агент сразу бы подписал на пять лет, и его бы ничего не интересовало. Наташа — большая умница, я в эти вопросы никогда не совался», — цитирует Николая Чалова «Матч ТВ».

Гончаренко: думаю, было видно, что не хватало привычного движения Чалова