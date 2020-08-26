Гончаренко: думаю, было видно, что не хватало привычного движения Чалова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1)

«С «Краснодаром» мы всегда играем в открытый футбол. Редко бывает так, что обе команды глубоко и на протяжении долгого времени обороняются. Сегодня с нашей стороны было много как позиционных, так и быстрых атак. То же самое, наверно, в меньшей степени можно сказать и о «Краснодаре». Мы хорошо поработали, но нам, к сожалению, как всегда чего-то не хватает. И в прошлой игре, и в этой нам не удалось склонить чашу весов в свою сторону.



Мы перешли на схему с четырьмя защитниками по причине того, что в команду приходят атакующие игроки. Наверно, будет ещё одно приобретение в группу атаки. Нам сейчас удобнее играть такой схемой. Считаю, что мы сегодня хорошо действовали как в защите, так и в атаке.



Что касается замены Чалова, думаю, было невооруженным глазом видно, что его привычного движения не хватало. Влашич в хорошем состоянии, он сегодня разогнал много атак. Он не терял мячи, против него всегда неприятно играть. Гайчу нужно ещё работать.



Зайнутдинов дебютировал хорошо. Он сохраняет мячи, может добежать, чтобы завершить атаку. Важно то, что он левоногий футболист. Такие футболисты нужны в команде, чтобы была возможность разнообразнее атаковать. Может ли Фукс появиться на поле в следующем матче? Всё возможно, мы оценим состояние команды и примем решение», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.