Окружение Садио Мане предложило его «Барселоне» на фоне новостей об уходе Месси и Суареса
Окружение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане предложило игрока «Барселоне», сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, это связано с новостями об уходе форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса из «Барселоны».
Напомним, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман сообщил Суаресу, что тот не входит в его планы на следующий сезон. Месси намерен покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта.
В минувшем сезоне Садио Мане провёл в чемпионате Англии 35 матчей, стал автором 18 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.
«Ливерпуль» в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Англии. В турнирной таблице красные опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков.
Юрист Суареса: будущее Луиса в «Барсе» зависит от Месси
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