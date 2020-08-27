Окружение Садио Мане предложило его «Барселоне» на фоне новостей об уходе Месси и Суареса

Окружение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане предложило игрока «Барселоне», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, это связано с новостями об уходе форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса из «Барселоны».

Напомним, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман сообщил Суаресу, что тот не входит в его планы на следующий сезон. Месси намерен покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта.

В минувшем сезоне Садио Мане провёл в чемпионате Англии 35 матчей, стал автором 18 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.

«Ливерпуль» в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Англии. В турнирной таблице красные опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков.