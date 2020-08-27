Юрист Суареса: будущее Луиса в «Барсе» зависит от Месси

Юрист Алехандро Бальби, представляющий интересы уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, поделился мнением о перспективах форварда в каталонском клубе.

«Конечно, на будущее Луиса в „Барселоне“ повлияет то, останется Месси или уйдёт. Они лучшие друзья, как на поле, так и вне поля. Они всегда вместе и искренне любят друг друга по-братски. Есть ли предложения по Суаресу? Естественно, он один из лучших нападающих в мировом футболе. Ещё необходимо учитывать, что возможное решение „Барселоны“ связано не только со спортивной составляющей. Луису будет непросто взять и уехать, ведь в Барселоне живёт его семья. И эту проблему они будут решать вместе с семьёй», — сказал Бальби в интервью TyC Sports.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил Суаресу, что не нуждается в его услугах. Также клуб подтвердил, что Лионель Месси выразил желание покинуть «Барсу».