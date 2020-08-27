Бартомеу готов покинуть «Барселону», чтобы остался Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу согласен покинуть свой пост, если форвард Лионель Месси публично заявит, что не хочет видеть руководителя в клубе, сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что Месси останется в «Барселоне» в случае отставки Бартомеу.
Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.
Месси — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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