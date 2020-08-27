Кальдерон: ситуация в «Барселоне» — плохая новость для «Реала»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон высказался о ситуации в «Барселоне».
«Очень важно, чтобы в Примере была такая команда, как „Барселона“. Это серьёзный соперник для „Реала“, и это противостояние делает обе команды лучше. Раньше ещё была борьба Месси и Роналду. То, что они играли за „Барселону“ и „Реал“, сделало из них лучших футболистов. Это побудило их стать лучше и выигрывать больше трофеев, чтобы обойти друг друга. Аналогичное верно и для „Реала“ с „Барселоной“.
Клубы всегда соревнуются. Так должно быть. Сейчас настали непростые времена для „Барселоны“, это ясно. Теоретически то, что плохо для одного, хорошо для его соперника, но не в этом случае. „Барселона“ — большой клуб, и он не враг „Реала“. У нас прекрасные отношения с руководством каталонцев. Ситуация в „Барселоне“ — плохая новость для „Реала“, — приводит слова Кальдерона Goal.com.
- 27 августа 2020
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