Источник: ЦСКА согласовал с «Херенвеном» трансфер форварда Эджука
«Херенвен» и ЦСКА достигли договорённости о трансфере нигерийского нападающего Чидере Эджука, сообщает Allnigeriasoccer.
По информации источника, контракт 22-летнего нигерийского футболиста с «армейцами» будет рассчитан на четыре года, до лета 2024-го. Отмечается, что Эджук уже вылетел в Москву и прибудет в столицу России в ближайшее время.
Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги». Сумма трансфера футболиста составила € 2 млн. В минувшем сезоне 22-летний нигериец принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Херенвен» разрешил Эджуку вести переговоры с новым клубом. Он близок к переходу в ЦСКА
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