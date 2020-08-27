Агент: Гризманн хотел уйти из «Барселоны», но Куман убедил его остаться
Эрик Олатс, бывший агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщил, что французский форвард хотел покинуть команду до прихода нового главного тренера Рональда Кумана.
«Перед катастрофическим проигрышем в матче с „Баварией“ Антуан хотел одного — уйти. Он чувствовал, что больше не является частью плана и так продолжаться не может. Серьёзно рассматривал возможность ухода. Затем произошло то, что произошло, и Куман в личном разговоре убедил Антуана остаться. Сказал, что Гризманн входит в его планы и является важным игроком его проекта», — приводит слова Олатса RMC Sport.
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера французского футболиста составила € 120 млн.
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