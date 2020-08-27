Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент: Гризманн хотел уйти из «Барселоны», но Куман убедил его остаться

Агент: Гризманн хотел уйти из «Барселоны», но Куман убедил его остаться
Футбол / Испания 0

Эрик Олатс, бывший агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщил, что французский форвард хотел покинуть команду до прихода нового главного тренера Рональда Кумана.

«Перед катастрофическим проигрышем в матче с „Баварией“ Антуан хотел одного — уйти. Он чувствовал, что больше не является частью плана и так продолжаться не может. Серьёзно рассматривал возможность ухода. Затем произошло то, что произошло, и Куман в личном разговоре убедил Антуана остаться. Сказал, что Гризманн входит в его планы и является важным игроком его проекта», — приводит слова Олатса RMC Sport.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера французского футболиста составила € 120 млн.

Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/2020 по версии Marca
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020