Неймар попросил руководство «ПСЖ» подписать контракт с Месси

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар попросил руководство клуба подписать контракт с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

Неймар выступал за «Барселону» вместе с Месси и хотел бы воссоединиться с ним в Париже. «ПСЖ», в свою очередь, пока не предпринимал никаких действий и не делал предложений аргентинцу.

Ранее стало известно, что Месси известил «Барселону» о желании покинуть клуб, главными претендентами на него называют миланский «Интер» и английский «Манчестер Сити», который возглавляет бывший главный тренер «Барсы» Хосеп Гвардиола. Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, он перешёл во французский клуб за € 222 млн.