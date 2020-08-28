Неймар попросил руководство «ПСЖ» подписать контракт с Месси
Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар попросил руководство клуба подписать контракт с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает журналист Sky Sports Брайан Суонсон.
Неймар выступал за «Барселону» вместе с Месси и хотел бы воссоединиться с ним в Париже. «ПСЖ», в свою очередь, пока не предпринимал никаких действий и не делал предложений аргентинцу.
Ранее стало известно, что Месси известил «Барселону» о желании покинуть клуб, главными претендентами на него называют миланский «Интер» и английский «Манчестер Сити», который возглавляет бывший главный тренер «Барсы» Хосеп Гвардиола. Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, он перешёл во французский клуб за € 222 млн.
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