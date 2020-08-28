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Месси заявил Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити»

Месси заявил Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси выразил желание играть за английский «Манчестер Сити», сообщила журналист Вероника Брунати в «Твиттере».

О своём желании Месси сообщил главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле. «Деньги — не проблема, я хочу стать игроком „Сити“, — сказал Месси.

Месси хочет, чтобы его клуб был конкурентоспособным на европейской арене и считает, что у «Барселоны» таких перспектив нет. Англичане предлагают Месси двухлетнее соглашение с возможностью продления на один год. Ещё один возможный вариант — обмен аргентинца на бразильского форварда «Сити» Габриэла Жезуса, которого английский клуб оценивает в € 100 млн.

Месси сообщил о желании покинуть «Барселону» после поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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