Месси заявил Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити»

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси выразил желание играть за английский «Манчестер Сити», сообщила журналист Вероника Брунати в «Твиттере».
О своём желании Месси сообщил главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле. «Деньги — не проблема, я хочу стать игроком „Сити“, — сказал Месси.
Месси хочет, чтобы его клуб был конкурентоспособным на европейской арене и считает, что у «Барселоны» таких перспектив нет. Англичане предлагают Месси двухлетнее соглашение с возможностью продления на один год. Ещё один возможный вариант — обмен аргентинца на бразильского форварда «Сити» Габриэла Жезуса, которого английский клуб оценивает в € 100 млн.
Месси сообщил о желании покинуть «Барселону» после поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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