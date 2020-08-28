Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Диего Косту

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью хочет видеть в составе «шпор» нападающего мадридского «Атлетико» Диего Косту, сообщает Mirror.

По данным источника, Моуринью поддерживает связь с футболистом с тех пор, как они вместе работали в «Челси» с 2014 по 2015 год. Сообщается, что «Атлетико» намерен расстаться с Костой.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.

Сообщалось, что Костой интересовалась лиссабонская «Бенфика», которая рассматривала его в качестве альтернативы Эдинсону Кавани.