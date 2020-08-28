«Челси» объявит о переходе Тьяго Силвы в ближайшее время. Он уже прошёл медосмотр
Лондонский «Челси» вот-вот объявит о переходе защитника Тьяго Силвы, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
По данным источника, Силва уже прошёл медицинский осмотр. Сообщается, что контракт был подписан и отправлен в клуб вчера, 27 августа. Бразилец перейдёт в «Челси» в качестве свободного агента. Его контракт с синими рассчитан до 2022 года.
Вчера, 27 августа, «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта.
35-летний защитник перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции и результативными действиями не отметился.
«ПСЖ» объявил об уходе Тьяго Силвы
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