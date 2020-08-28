Дмитрий Кузнецов: из ЦСКА ни разу не позвонили и не пригласили на футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о конфликте с руководством «армейцев».



«В прошлом году попросили выделить ложу на стадионе. Чисто армейскую, ветеранскую, без питания. Хотелось просто собираться, смотреть матчи, обсуждать. Может, рекламу какую сделали бы, среди ветеранов ЦСКА много людей со связями. Семь лож в итоге остались нераспроданными, пустыми. Но нам не дали.



Перед этим сезоном ребята снова хотели обратиться, уже без меня. Не знаю, чем закончилось. Зато юморист Грушевский сидит в «випе» с Гинером и Бабаевым. Самый главный болельщик и самый заслуженный армейский человек. А нас не пускают. Ни разу не позвонили и не пригласили на футбол. Ни разу. Мой клуб!



Пробегитесь по фамилиям армейских людей в Москве. Не так уж много: Колесников, Дулык, Сергеев появляется. Неужели жалко выделить по билету? Больше скажу, когда в Москве в Лиге Европы играл «Эспаньол», меня, естественно, не пригласили. Перед ответным матчем позвонили из Барселоны: «Дмитрий, если хотите попасть на игру «Эспаньол» — ЦСКА, сделаем билет». И сделали: сидел в ложе. Болельщики ЦСКА оплатили перелёт, и я им тоже достал билеты. Это показатель отношения к людям, которые играли в клубе. Для меня — огромный. Не нужен ЦСКА? В таком случае прошу снять со стен мои фотографии, где стою с Кубком СССР. Не надо оставлять их в клубе, для которого ничего не значу. Это не обида — факты. Знаете, за кого играю в ветеранских матчах? За «Торпедо», — цитирует Дмитрия Кузнецова «Матч ТВ».

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