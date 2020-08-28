Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» объявил имя нового главного тренера

«Оренбург» объявил имя нового главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Сегодня, 28 августа, чешский специалист Марцел Личка прибыл в Оренбург и был представлен команде как главный тренер.

43-летний специалист является сыном олимпийского чемпиона, многократного чемпиона Чехословакии, бронзового призёра чемпионата Европы Вернера Лички. В качестве футболиста Марцел — обладатель Кубка Чехии в составе пражской «Славии».

Под руководством Лички брестское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стало чемпионом страны.

После пяти туров первенства Футбольной национальной лиги «Оренбург» занимает вторую строчку, в активе команды 13 очков. Такое же количество баллов у «Спартака-2», однако оренбуржцы имеют матч в запасе.

В шестом туре ФНЛ «Оренбург» примет «Волгарь». Матч состоится 30 августа.

«Оренбург» обыграл «Аланию» в Кубке России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020