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Ди Марцио: Ал. Миранчук подпишет с «Аталантой» пятилетний контракт, сделка закрыта

Ди Марцио: Ал. Миранчук подпишет с «Аталантой» пятилетний контракт, сделка закрыта
Футбол / РПЛ 0

«Аталанта» оформляет трансфер полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Стоимость трансфера составляет € 14,5 млн. «Локомотив» также получит определённый процент от будущей сделки по перепродаже Миранчука. Игрок подпишет пятилетний контракт с клубом из Бергамо. Сейчас идёт этап обмена документами между сторонами, осталось лишь дождаться официального объявления о трансфере.

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.

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