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«Крузейро» расследует взлом официального сайта, где появилась новость о переходе Месси

«Крузейро» расследует взлом официального сайта, где появилась новость о переходе Месси
Футбол / Испания 0

На официальном сайте «Крузейро» проявилась новость о трансфере аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Globo Esporte.

Позже в клубе заявили, что их сайт подвергся взлому. Хакерскую атаку удалось быстро остановить, и сообщение о трансфере Лионеля Месси было удалено. Также в клубе отметили, что инцидент со взломом сайта расследуется.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет перейти в «Манчестер Сити». По информации СМИ, в английском клубе убеждены, что Лионель отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда.

«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.

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