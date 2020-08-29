«Крузейро» расследует взлом официального сайта, где появилась новость о переходе Месси

На официальном сайте «Крузейро» проявилась новость о трансфере аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Globo Esporte.
Позже в клубе заявили, что их сайт подвергся взлому. Хакерскую атаку удалось быстро остановить, и сообщение о трансфере Лионеля Месси было удалено. Также в клубе отметили, что инцидент со взломом сайта расследуется.
Ранее сообщалось, что аргентинец хочет перейти в «Манчестер Сити». По информации СМИ, в английском клубе убеждены, что Лионель отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда.
«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
- 29 августа 2020
-
03:14
-
02:38
-
02:16
-
01:56
-
01:33
-
01:11
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:17
-
00:09
-
00:08
- 28 августа 2020
-
23:53
-
23:47
-
23:41
-
23:32
-
23:27
-
23:23
-
23:14
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
21:59
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:32
-
21:26
-
21:18
-
21:13