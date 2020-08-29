«Ювентус» выбирает между Суаресом и Джеко

«Ювентус» выбирает между нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом и форвардом «Ромы» Эдином Джеко, сообщил журналист Никола Шира в своём «твиттере».
Сообщается, в пользу Джеко играет его заработная плата, которая меньше, чем у Суареса.
Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
Джеко перешёл в «Рому» летом 2015 года из «Манчестер Сити» на правах аренды за € 4 млн. Через год итальянский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 11 млн. В минувшем сезоне 34-летний Джеко принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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