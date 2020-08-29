Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.
По данным источника, «Барселона» рассматривает игрока в качестве замены форварду Луису Суаресу, который вероятнее всего в ближайшее время покинет стан сине-гранатовых. Ранее сообщалось, что Суарес может перейти в «Ювентус».
Итальянский форвард выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне Серии А его команда заняла четвёртое место.
Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах завершившегося сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 гол.
«Ювентус» выбирает между Суаресом и Джеко
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