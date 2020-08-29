Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Депай прокомментировал информацию о возможном уходе из «Лиона»

Депай прокомментировал информацию о возможном уходе из «Лиона»
Футбол / Франция 0

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай высказался о возможном переходе в другой клуб.

«Могу мечтать о больших клубах, но хочу делать то, что лучше для меня. Я сосредоточен на Лионе», цитирует Депая спортивный журналист Робин Байрнер.

Голландский полузащитник перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. Главными претендентами на приобретение Депая являются «Барселона» и «Милан».

28 августа в первом туре Лиги 1 «Лион» со счётом 4:1 переиграл «Дижон». Мемфис Депай вышел на поле в основном составе, оформил хет-трик (два мяча — с пенальти), получил жёлтую карточку и был заменён на 70-й минуте.

Хет-трик Депая помог «Лиону» одержать волевую победу над «Дижоном»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020