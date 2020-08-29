Депай прокомментировал информацию о возможном уходе из «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай высказался о возможном переходе в другой клуб.



«Могу мечтать о больших клубах, но хочу делать то, что лучше для меня. Я сосредоточен на Лионе», цитирует Депая спортивный журналист Робин Байрнер.



Голландский полузащитник перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. Главными претендентами на приобретение Депая являются «Барселона» и «Милан».



28 августа в первом туре Лиги 1 «Лион» со счётом 4:1 переиграл «Дижон». Мемфис Депай вышел на поле в основном составе, оформил хет-трик (два мяча — с пенальти), получил жёлтую карточку и был заменён на 70-й минуте.

Хет-трик Депая помог «Лиону» одержать волевую победу над «Дижоном»