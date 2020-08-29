Защитник «Рубина» Зотов: процесс для меня новый, все упражнения интересно выполнять
Защитник «Рубина» Георгий Зотов, выступавший за «Оренбург», поделился эмоциями от тренировок в новой команде.
«Пока только положительные впечатления. В команде приняли хорошо. Довольно быстро влился в коллектив, не было никаких проблем с адаптацией. Процесс новый, интересный, все упражнения интересно выполнять. Всё очень нравится.
Всё разжевали — как я должен действовать в том или ином эпизоде, как должен поступать, обороняться, атаковать. Всё четко объясняют, всё понятно. Очень хочется дебютировать. Как только получится это сделать, не подведу", — сказал Георгий Зотов в интервью пресс-службе клуба.
Встреча «Рубина» и «Тамбова» пройдёт в Казани завтра, 30 августа. Начало — в 18:00 мск.
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