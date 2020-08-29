Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Рубина» Зотов: процесс для меня новый, все упражнения интересно выполнять

Защитник «Рубина» Зотов: процесс для меня новый, все упражнения интересно выполнять
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Георгий Зотов, выступавший за «Оренбург», поделился эмоциями от тренировок в новой команде.

«Пока только положительные впечатления. В команде приняли хорошо. Довольно быстро влился в коллектив, не было никаких проблем с адаптацией. Процесс новый, интересный, все упражнения интересно выполнять. Всё очень нравится.

Всё разжевали — как я должен действовать в том или ином эпизоде, как должен поступать, обороняться, атаковать. Всё четко объясняют, всё понятно. Очень хочется дебютировать. Как только получится это сделать, не подведу", — сказал Георгий Зотов в интервью пресс-службе клуба.

Встреча «Рубина» и «Тамбова» пройдёт в Казани завтра, 30 августа. Начало — в 18:00 мск.

Тарасов: руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020