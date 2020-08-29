«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Суперкубка Англии

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ливерпуля» на матч Суперкубка Англии.

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Холдинг, Луис, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Нкетиа, Обамеянг.

Запасные: Лено, Седрик, Салиба, Колашинац, Олайинка, Уиллок, Нельсон, Смит-Роу, Джон-Джулс.

«Ливерпуль»: Алисон, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Кейта, Груич, Джоунс, Минамино, Цимикас, Брюстер, Элиотт, Куметио.

Встреча за Суперкубок Англии сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».



В минувшем сезоне «канониры» стали обладателями Кубка Англии. «Ливерпуль» выиграл чемпионат страны.