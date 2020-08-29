«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Суперкубка Англии

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ливерпуля» на матч Суперкубка Англии.
«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Холдинг, Луис, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Нкетиа, Обамеянг.
Запасные: Лено, Седрик, Салиба, Колашинац, Олайинка, Уиллок, Нельсон, Смит-Роу, Джон-Джулс.
«Ливерпуль»: Алисон, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Кейта, Груич, Джоунс, Минамино, Цимикас, Брюстер, Элиотт, Куметио.
Встреча за Суперкубок Англии сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».
В минувшем сезоне «канониры» стали обладателями Кубка Англии. «Ливерпуль» выиграл чемпионат страны.
- 29 августа 2020
-
18:47
-
18:36
-
18:35
-
18:11
-
18:08
-
18:04
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:26
-
17:26
-
17:13
-
16:50
-
16:19
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
15:08
-
15:01
-
14:50
-
14:18
-
14:17
-
14:04
-
13:57
-
13:43
-
13:34
-
13:17
-
13:17
-
12:59
-
12:47
-
12:24
-
12:19