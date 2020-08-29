«12 лет назад дебютировал в удивительном клубе». Данни вспомнил первый матч за «Зенит»
Бывший игрок «Зенита» Мигел Данни поделился воспоминаниями о дебюте за петербургский клуб.
«12 лет назад дебютировал в этом большом и удивительном клубе. Это было, когда „Зенит“ выступал в финале Суперкубка УЕФА. Был идеальный день, чтобы начать мою историю в этом клубе. Мы выиграли, я забил один гол и стал лучшим игроком матча. Спасибо богу, семье и товарищам по команде за участие в том удивительном дне», — написал Данни на своей странице в «Инстаграме».
Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга Данни — обладатель Суперкубка УЕФА (2008), чемпион России (сезон-2010, 2011/2012, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка (2011, 2015) России.
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