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Меган Рапино: всех белых футболистов должен возмущать каждый случай проявления расизма

Меган Рапино: всех белых футболистов должен возмущать каждый случай проявления расизма
Футбол / Прочие турниры 0

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино высказалась о проблеме расовой дискриминации.

«В нашем распоряжении огромная платформа. С начала выступлений в этой команде я поняла, что можно оказывать влияние за пределами поля, даже просто сказав что-то. Что касается проблемы расизма, все белые футболисты должны возмущаться каждый раз, когда происходит расистский инцидент. Часто происходит так, что возмущаются лишь игроки, которые подвергаются расизму, а остальные просто говорят: „Хорошо, давайте успокоимся“. Все должны выражать своё возмущение», — приводит слова Рапино пресс-служба УЕФА.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная тем, что полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма
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