Симонян — о сериале про Стрельцова: смеюсь, что Микоян ходатайствовал о моей игре в основе

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян высказался о сериале «В созвездии Стрельца», который сейчас показывают по телевидению.
«В сериале про Стрельцова очень много надумано. Смеюсь, что Микоян ходатайствовал о моей игре в основном составе, да и с таким акцентом никто не говорил. Главное, фильм вышел. Стрельцов — легендарная личность. Не могу сказать, было преступление или нет.
Мы сыграли пять матчей: 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го числа. Пять матчей за 8 дней. Без замен. Обогнали англичан в переигровке. Затем вышли утомленные со Швецией. Решили лететь на самолете. Была задержка за задержкой, нам не давали спать. Собрали Нетто, Иванова, Яшина и меня и сказали: «Обратился к молодым ребятам и сказал, что нужно играть со шведами. Они дрогнули. Я решил сделать ставку на вас“.
Стрельцов — уникальная личность. Вышел из тюрьмы, два года не давали играть. Одаренный и золотой парень. Сразу после матча подошёл к нему и сказал: „Ты сыграл больше матчей, это медаль твоя“. Он отказался. Потом на корабле я ему сказал ещё раз про медаль: „Меня гложет совесть, возьми“. Потом сказал, что ему 30 лет, а мне ещё нет 20. У меня это не последняя медаль, а у него, возможно, — да.
Поддерживаю письмо Федуна, чтобы переименовать улицы около стадиона в честь легенд „Спартака“. Там взяты фамилии из разных поколений. Федун пообещал, что назовет трибуну именем Нетто, и назвал. Если власти не согласятся, лезть не буду. Я что, буду за себя ходатайствовать, чтобы мне стул поставили?» — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 29 августа 2020
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