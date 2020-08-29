Газизов высказался об арбитре Еськове, не прошедшем проверку на полиграфе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.

«Единственное, что скажу по поводу Еськова, — судейство в матче «Сочи» и «Спартака» было неквалифицированное. Допустим такой вариант проверки или нет, давайте будет решать РФС, но давайте дождёмся документов. Мы уже высказали своё мнение по тем двум арбитрам», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сообщалось, что в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.