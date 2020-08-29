Уткин: звучат призывы поместить судью Матюнина на детектор лжи. Давайте лучше на кол

Блогер Василий Уткин прокомментировал призыв руководителя тульского «Арсенала» Гурама Аджоева после матча 6-го тура со «Спартаком» (1:2) проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе.
«Звучат призывы поместить судью Матюнина на детектор лжи. Давайте лучше на кол. Эффективнее. Да и эффектнее», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.
«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.
- 29 августа 2020
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