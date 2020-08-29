Аджоев: судейская бригада сегодня сыграла за «Спартак»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу бригады судей после матча 6-го тура со «Спартаком». В Москве «Спартак» выиграл — 2:1. С конца первого тайма «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Даниила Лесового.



«До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче десять играли против пятнадцати. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?

Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только тогда, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдываем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводят на нет усилия сотен людей?

И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жёлтую карточку получил за опасную игру. Через несколько минут против него был совершён такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещё и бригада судей», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.