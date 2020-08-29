Тренер «Ахмата»: Сухина зашёл к судьям и начал их поливать

Юрий Нагайцев, помощник главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, прокомментировал поведение начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины после матча с грозненцами.
«Полный писец: начальник „Локомотива“ Сухина (экс-судья) после матча зашёл к судьям и начал их поливать. Это при том, что они двоих у нас удалили и пенальти назначили», — написал Нагайцев на своей странице в «Твиттере».
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» и Сухина наказаны по итогам матча с «Ахматом» (2:3). За оскорбительное поведение Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/2021.
- 29 августа 2020
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