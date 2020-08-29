Джикия: «Фиорентина»? Читал. Но только читал

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в матче с тульским «Арсеналом» (2:1) ответил на вопрос об интересе к нему «Фиорентины».



«Фиорентина»? Читал. Но только читал», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщалось, что Джикия попал в сферу интересов «Фиорентины». 26-летний игрок сборной России якобы рассматривается менеджментом «фиалок» в качестве варианта усиления команды после потенциальной продажи Николы Миленковича.

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.